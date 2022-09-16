Джиллиан Андерсон гримируется на съёмках четвёртого сезона «Полового воспитания»

Джиллиан Андерсон опубликовала фото из гримёрки на съёмочной площадке четвёртого сезона «Полового воспитания». В проекте Netflix актриса играет сексолога и маму главного героя Отиса (Эйса Баттерфилд) Джин Милбёрн — новое фото подтверждает, что её героиня вернётся в продолжение сериала.

Прочитав сценарий проекта в первый раз, Джиллиан Андерсон выбросила его в мусорку, и хорошо, что решение не было окончательным. Несмотря на то, что Джин Милбёрн — второстепенный персонаж, это очень запоминающийся образ. Героиня без предрассудков, способная обсудить со своим сыном любую тему и даже посоветовать ему, как правильно принимать запрещённые вещества. Она достаточно мудра, чтобы принять решение стать сородителем с тем, за кого не хочет замуж, а ещё у неё есть совершенно гениальный талант отшивать мужчин так, чтобы никто не ушёл обиженным. Вероятно, влияние этой героини запускает весь сериал, а то стал бы Отис консультировать секс-безнадёжных одноклассников в кабинке заброшенного школьного туалета. Это всё старый добрый ПТСР.

Дата релиза четвёртого сезона «Полового воспитания» пока неизвестна.