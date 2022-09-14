Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Галь Гадот приглашают на TUDUM от Netflix (видео)

Стриминговый гигант Netflix сообщает, что не отказался от своих планов и обязательно проведёт в этом году свой местечковый онлайн-ивент под названием TUDUM. Правда, контента хватит всего на один день — мероприятие состоится 24 сентября, о чём уведомил специальный рекламный ролик.

Зато к анонсу подключили самых важных игроков — в ролике среди прочих поучаствовали Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Крис Хемсворт, Райан Джонсон, Джейми Дорнан, Джейми Фокс, Милли Бобби Браун, Шарлиз Терон, Джеймс Марсден и Омар Си.

В презентации для фанатов обещают разнообразный эксклюзив по проектам видеосервиса — полнометражным и многосерийным. В числе заявленных фильмов и сериалов значатся «Ведьмак», «Тайлер Рейк 2», «Каменное сердце», «Бессмертная гвардия 2», «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Корона», «Школа Добра и Зла», «Люпен», «Тень и кость», «Энола Холмс 2», «Академия Амбрелла», «Бриджертоны», «1899 год», «Ты», «Задача трёх тел», «Достать ножи 2» и «Страна сна».