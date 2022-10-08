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Розамунд Пайк и компания готовятся к худшему в тизере второго сезона «Колеса времени»

Стриминговый сервис Amazon выпустил первый тизер второго сезона фэнтези «Колесо времени», где все плачут, кричат и предрекают недоброе. Ещё бы, после такой-то предваряющей тизер нарезки из сцен первого сезона в стиле «кошмар эпилептика».

В ролике, кстати, предлагают неплохой вариант решения проблемы — остановить колесо времени. Но создатели сериала к нему вряд ли прислушаются, потому что экранизацию знаменитой книжной серии Роберта Джордана успели продлить на третий сезон.

Напомним, что прошлой весной авторы проекта во главе с шоураннером Рейфом Джадкинсом пообещали зрителям добросовестно углубиться в исследование и расширение ЛГБТ-тематики сериала. Потому что без оной, как известно, и фэнтези не фэнтези.

Теги
ВидеоКолесо времени
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Источник фотографий: Depositphotos

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