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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Эйса Гонсалес прокомментировала слухи о своём кастинге на роль Электры в «Сорвиголове»

Источник: Universal / Sony

Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса недавно получил новый шанс — прямой билет в MCU после небольшого камео в «Человеке-пауке: Не пути домой» и собственный сериал «Рождённый заново» на Disney+. Но пока до сих пор неясно, будет ли он иметь какое-то отношение к «Сорвиголове» от Netflix и, соответственно, кто из актёрского состава вернётся.

По Винсену Д’Онофрио вопросов нет — Кингпин уже оформил своё возвращение в «Соколином глазе», а скоро появится на экране снова — в сериале «Эхо». А вот остальной кастинг вызвал бурные обсуждения в фанатской среде. Настолько бурные, что роль Электры уже успели «отдать» Эйсе Гонсалес — девушке даже пришлось вмешаться и охладить дискуссию:

Чувствую, что я должна расставить все точки над i. Во-первых, из-за невероятного количества хейта вокруг этого, да и просто, чтобы сэкономить вам энергию. Нет, я не буду играть Электру в «Сорвиголове», и у меня уже есть эксклюзивный контракт на сериал «Задача трёх тел» (Three body problem).

В сериале, напомним, Электру Начиос сыграла Элоди Юнг, однако как раз её возвращение краней маловероятно.

Желание присоединиться к Коксу в сольном сериале уже изъявили Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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