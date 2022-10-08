Бутчер в штаб-квартире Семёрки на фото со съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

Билли Бутчер (Карл Урбан) — сам по себе пацан опасный, а накаченный сывороткой — тем более. Хоумлендер (Энтони Старр) уже успел прочувствовать это на себе в третьем сезоне «Пацанов», и в четвёртом, надо полагать, легче не станет. К слову, съёмки продолжения идут прямо сейчас, и шалунишка Урбан как раз наведался в штаб-квартиру Воут — не иначе что-то задумал.

О дате выхода четвёртого сезона пока ничего не известно, зато точно известно, что к «Пацанам» снова присоединится Дженсен Эклс — со стороны Эрика Крипке было бы странно этого не сделать, учитывая объёмы фанатской любви к звезде «Сверхъестественного».