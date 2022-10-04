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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Лежачий Хоумлендер в компании Старлайт и супергероев на час за кадром третьего сезона «Пацанов» (фото)

Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» продолжает добросовестно развлекать честную публику, пока участники творческой команды во главе с бессменным шоураннером Эриком Крипке не менее добросовестно трудятся на съёмочной площадке четвёртого сезона. Из бездонных архивов Vought на свет божий показались свежие закадровые фото из третьего сезона.

Вот так, например, снимались сцены из местного реалити-шоу American Hero при участии Хоумлендера (Энтони Старр), Старлайт (Эрин Мориарти), Подводного (Чейс Кроуфорд) и Сверхзвукового (Майлз Гастон Вильянуэва):

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»
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ГалереяПацаны
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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