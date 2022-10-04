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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Герои переходят на новый уровень в тизере второго сезона «Игры на выживание 2»

Многосерийный экшен-триллер «Игра на выживание» недавно сменил дату старта своих новых эпизодов и по такому случаю обзавёлся свежим тизером. Отечественный онлайн-кинотеатр Premier презентовал видеоролик продолжения с Линдой Лапиныш, Владимиром Верёвочкиным и Игорем Верником в главных ролях и сообщил, что премьера «Игры на выживание 2» состоится 6 октября (прежняя дата выхода 29 сентября потеряла свою актуальность).

События разворачиваются через год после трагической гибели участников телешоу «Выживший». Единственный оставшийся в живых Николай Суббота выложил в сеть разоблачающий ролик, что не помешало организаторам возобновить игру за рубежом с новыми героями, среди которых оказались родственники погибших.

Режиссёром обоих сезонов значится Карен Оганесян («Пять невест»), а в актёрском составе также значатся Анна Зайкова, Андрей Чадов, Денис Котов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

Теги
ВидеоИгра на выживание
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Источник фотографий: Depositphotos

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