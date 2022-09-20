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Жуткая «Игра на выживание» продолжается в трейлере второго сезона экшен-триллера

Восток — дело тонкое и очень опасное. Именно туда новый тур реалити-шоу и забросит главных героев в исполнении Линды Лапиныш, Владимира Верёвочкина и Игоря Верника. Онлайн-кинотеатра Premier наконец-то выкатил наполненный жестокостью трейлер второго сезона экшен-триллера «Игра на выживание», а заодно и сообщил точную дату его старта — свежие эпизоды начнут выходить 29 сентября.

События разворачиваются через год после трагической гибели участников телешоу «Выживший». Единственный оставшийся в живых участник Николай Суббота выложил в сеть разоблачающий ролик. Тем временем игру возобновляют за рубежом с новыми героями, среди которых родственники погибших. Им предложили поучаствовать в новой игре, и некоторые по каким-то непонятным причинам согласились.

Постановщиком первого и второго сезонов выступил Карен Оганесян («Пять невест»), а в актёрском составе помимо вышеперечисленных значатся Анна Зайкова, Андрей Чадов, Денис Котов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

Теги
ВидеоИгра на выживание
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