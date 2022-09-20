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Князь Тьмы Юрий Колокольников и его сын Семён Трескунов в тизере комедии «Конец света»

Когда твой батя — самый настоящий Адский Сотона. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал скорую премьеру семейной комедии «Конец света» с Юрием Колокольниковым и Семёном Трескуновым в образах папы и сына. Понаблюдать за похождениями этого нетривиального тандема родственников можно будет в осеннем сезоне, но точной даты выхода у сериала пока нет.

Ну а пока можно насладиться тизером грядущей премьеры:

Князь Тьмы (Колокольников) объявляется в Чертаново, дабы навестить своего 30-летнего сына — работника местного супермаркета. У властителя преисподней грандиозные апокалиптические планы, но для их реализации ему необходима помощь отпрыска, который, впрочем. не спешит помогать отцу, к которому у нег накопилась масса вопросов.

Срежиссировал проект Александр Незлобин (комик), а шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов («Проект „Анна Николаевна“», «Последний министр»). Сценарий написали Алёна Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии Адама Таргума («Банши», «Воин»).

И пара постеров:

Постеры сериала «Конец света» Постеры сериала «Конец света»
Теги
ВидеоКонец света
Комментарии (1)

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