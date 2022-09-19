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«Властелин колец. Кольца власти» и «Дом дракона» можно посмотреть в российских кинотеатрах

Источник: Amazon / HBO

В непростых общественно политических условиях российские кинотеатры крутятся как могут. Так, помимо привычных уже крупных голливудских кинопремьер в полуофициальном дубляже («Топ Ган: Мэверик» или «Тор: Любовь и гром»), на больших экранах стало можно посмотреть и актуальные телесериалы.

В кино идут, например, «Властелин колец. Кольца власти» и «Дом дракона». За один условно бесплатный сеанс зрители могут увидеть во всей красе два эпизода. Новые сеансы добавляются по мере выхода серий.

В адаптацию аппендикса к труду жизни Дж. Р. Р. Толкина вошло восемь эпизодов, и десять серий в экранизацию произведений Дж. Р. Р. Мартина. Оба первых сезона конкурирующих фэнтези-гигантов завершатся в октябре.

Выглядит как неплохая возможность оценить весь вложенный в мир Средиземья Amazon Prime миллиард, а для фанатов контента покрепче — каждую каплю крови в приквеле «Игры престолов» от HBO Max.

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Премьеры
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