 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Дом Дракона - реакция на 1 серию Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Анонсирован ретро-шутер Phantom Fury — сиквел Ion Fury
СЕРИАЛЫ
113
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Орландо Блум поддержал тёмного эльфа из «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Источник: Amazon

Пока киношные хоббиты со своей безусловно стихийной акцией поддержки ущемлённых коллег из «Колец власти» косплеят сержанта Эндрю Скотта, красуясь в футболках с разноцветными ушами, их сосед по вселенной как бы намекает, что стоит пойти дальше и встретиться с жертвами зрительского абьюза, установить, так сказать, непосредственный контакт, дабы утешить товарищей по цеху.

В своих соцсетях заслуженный эльф Орландо Блум опубликовал фото с тёмным эльфом Арондиром (Исмаэль Крус Кордова и его усишки) и прокомментировал фотографию одним-единственным словом mellon. И это вовсе не опечатка в слове «дыня». Mellon в переводе с эльфийского — друг.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Многосерийное эпическое фэнтези нынче широко шагает на стриминговом сервисе Amazon и попутно готовится к съёмкам второго сезона. Потому что нравится-не нравится, а контрактные обязательства отрабатывать надобно.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии

Ещё на эту тему

2Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» 81Довели! Актёрский состав «Колец власти» выступил с официальным заявлением против расистов 30Элайджа Вуд и компания поддержали негроэльфов и чёрных мохноногов из «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Тоже интересно

6Очень странные дела творятся на стриминге: кучка подростков оставила не у дел «Пацанов» 14Продюсер Джейсон Блум обещает оригинального Фредди Крюгера в продолжении «Кошмаров на улице Вязов» 3Аня Тейлор-Джой следит за фигурой и ничего не ест на постере фильма «Меню» 24Максимальный пафос! Дуэйн Джонсон антигеройствует под рэпчик в финальном трейлере «Чёрного Адама» 8«Грязь» с Джеймсом Макэвоем возвращается в российский прокат

Далее на КГ

0
Хоумлендер — идеальный отец в специальном ролике Vought из вселенной «Пацанов»
 0
Чарли Кокс рассказал, о чём будет «Сорвиголова: Рождённый заново»
 0
Кристиан Бэйл перерождается в Горра в закадровом видео со съёмок «Тора: Любви и грома»
 0
Послание любви Чедвику Боузману. Летишиа Райт рассказала о съёмках «Чёрной Пантеры 2»
 2
Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»
 0
Новые сериалы недели: Диего Луна вступает в ряды Сопротивления в сериале «Андор»
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 12–18 сентября
 0
«Ину-О: Рождение легенды» — новая дата выхода в российский прокат аниме про танцора-инвалида и слепого музыканта
 0
«Развращённая гильдия» — дата выхода, полноценный и персонажный трейлер Даннер Токсико
 0
«Человек, избранный богами» — тизер и дата выхода второго сезона о малолетнем укротителе слизи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
17Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru