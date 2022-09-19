Орландо Блум поддержал тёмного эльфа из «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Пока киношные хоббиты со своей безусловно стихийной акцией поддержки ущемлённых коллег из «Колец власти» косплеят сержанта Эндрю Скотта, красуясь в футболках с разноцветными ушами, их сосед по вселенной как бы намекает, что стоит пойти дальше и встретиться с жертвами зрительского абьюза, установить, так сказать, непосредственный контакт, дабы утешить товарищей по цеху.

В своих соцсетях заслуженный эльф Орландо Блум опубликовал фото с тёмным эльфом Арондиром (Исмаэль Крус Кордова и его усишки) и прокомментировал фотографию одним-единственным словом mellon. И это вовсе не опечатка в слове «дыня». Mellon в переводе с эльфийского — друг.

Многосерийное эпическое фэнтези нынче широко шагает на стриминговом сервисе Amazon и попутно готовится к съёмкам второго сезона. Потому что нравится-не нравится, а контрактные обязательства отрабатывать надобно.