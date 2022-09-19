Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»

Пора бы силам зла поразмяться и выступить из тени, чтобы хоть немного подстегнуть тягомотину, которую создатели «Властелина колец. Колец власти» почитают за сюжет. В сети опубликован тизер пятого эпизода, который появится на стриминговом сервисе Amazon 23 сентября.

Таинственный Адар в исполнении Джозефа Моула собирает легионы, дабы пощупать за мягкое силы добра — собачащихся между собой людей и эльфов. Ну и гномов с мохноногами, само собой, беда не обойдёт. Всем придётся в итоге объединяться ради победы над коварным и смертоносным врагом.

Сюжетом оригинальнейшей истории заправляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей совместно со сценаристом Брайаном Когманом («Игра престолов»).