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Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»

Пора бы силам зла поразмяться и выступить из тени, чтобы хоть немного подстегнуть тягомотину, которую создатели «Властелина колец. Колец власти» почитают за сюжет. В сети опубликован тизер пятого эпизода, который появится на стриминговом сервисе Amazon 23 сентября.

Таинственный Адар в исполнении Джозефа Моула собирает легионы, дабы пощупать за мягкое силы добра — собачащихся между собой людей и эльфов. Ну и гномов с мохноногами, само собой, беда не обойдёт. Всем придётся в итоге объединяться ради победы над коварным и смертоносным врагом.

Сюжетом оригинальнейшей истории заправляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей совместно со сценаристом Брайаном Когманом («Игра престолов»).

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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