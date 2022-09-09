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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Довели! Актёрский состав «Колец власти» выступил с официальным заявлением против расистов

Источник: Amazon

Творческая команда сериала «Властелин колец. Кольца власти» отрабатывает сюжет о противостоянии братства добра ордам зла в обеих реальностях — на экране и за его пределами. В связи с не стихающим шумом вокруг премьеры и активностью пользователей сети, продолжающих опускать рейтинг сериала, официальный твиттер-аккаунт выпустил официальное заявление от имени всего актёрского состава.

Мы, актёрский состав «Колец власти» объединились в абсолютной солидарности против непрекращающегося расизма, угроз, травли и оскорблений наших цветных коллег, страдающих от них каждый день. Мы отказываемся игнорировать и терпеть подобное.

Дж. Р. Р. Толкин создал мультикультурный мир, где свободные люди из различных рас и культур объединяются в братство, чтобы победить силы зла. И это отражено в «Кольцах власти». Наш мир никогда не был полностью белым, как и фэнтези, как и Средиземье. Цветные люди живут в Средиземье и никуда из него не денутся.

В заключительной части пламенного воззвания каст эпического фэнтези рассыпался в благодарностях фанатам сериала, особенно цветным, и заверил, что все они большие молодцы и умницы. Не то что остальные.

Может, у ненавистников от эдаких заявлений взыграет совесть, они прозреют и незамедлительно исправят свои оценки сериалу на правильные.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (7)

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