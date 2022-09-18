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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 сентября

Источник: Disney+
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
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