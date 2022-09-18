Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 сентября

Магия и приключения возвращаются в трейлере фэнтези «Уиллоу». Премьера сериала состоится в конце осени.

«Бегущий по лезвию 2099» Ридли Скотта получил добро на съёмки. Видеосервис Amazon доволен предварительными наработками.

«Газетчицы» продержались на Amazon всего один сезон. Вот такой ответ «Очень странным делам».

Звезда «Дома Дракона» о сценах секса и возможном возвращении юных героинь во втором сезоне. И ещё немного про актёрский и жизненный опыт.

Первый взгляд на маньяка, расиста и гомосексуалиста Эвана Питерса в основанном на реальных событиях триллере. Кровь стынет в жилах.

Чарли Ханнэм на пути искупления в трейлере сериала «Шантарам». Apple TV+ наконец-то сообщил точную дату премьеры.

Досудились. О Джонни Деппе и Эмбер Хёрд сняли художественный фильм. Премьера не за горами.