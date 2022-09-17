«Почему нет?» — шоураннер «Симпсонов» видит в Лизе квир-потенциал

Шоураннер «Симпсонов» Эл Джин не исключает, что в будущем Лиза может стать квир-персонажем.

Я думаю, и это только моё мнение, подобный вариант определённо возможен для Лизы. Она ко всему открыта и любит абсолютно всё. Почему нет? Эл Джин

В проекте уже было несколько серий, где показывали похожее развитие событий для взрослой версии Лизы, но пока это не вписано в основную сюжетную линию анимационного сериала.

Среди прочего «Симпсоны» известны тем, что предсказывают будущее от пандемии коронавируса до финала «Игры престолов» — за годы существования проекта в нём были показаны будущие научные открытия, культурные явления и ключевые мировые события. В эпизоде «Симпсонов», который выйдет 25 сентября, шоураннер проекта Мэтт Селман пообещал раскрыть, как у них это получается.