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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Почему нет?» — шоураннер «Симпсонов» видит в Лизе квир-потенциал

Источник: FOX

Шоураннер «Симпсонов» Эл Джин не исключает, что в будущем Лиза может стать квир-персонажем.

Я думаю, и это только моё мнение, подобный вариант определённо возможен для Лизы. Она ко всему открыта и любит абсолютно всё. Почему нет?

 
Эл Джин

В проекте уже было несколько серий, где показывали похожее развитие событий для взрослой версии Лизы, но пока это не вписано в основную сюжетную линию анимационного сериала.

Среди прочего «Симпсоны» известны тем, что предсказывают будущее от пандемии коронавируса до финала «Игры престолов» — за годы существования проекта в нём были показаны будущие научные открытия, культурные явления и ключевые мировые события. В эпизоде «Симпсонов», который выйдет 25 сентября, шоураннер проекта Мэтт Селман пообещал раскрыть, как у них это получается.

Теги
Симпсоны
Комментарии (1)

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