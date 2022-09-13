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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Газетчицы» продержались на Amazon всего один сезон

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon решил не продлевать на второй сезон свою июльскую премьеру — фантастическую драму о путешествиях во времени «Газетчицы». Многосерийная экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона порадовала критиков и зрителей — у первого сезона 90% одобрения от первых и 88% — от вторых, но, очевидно, этого недостаточно для продления. Судя по всему, аудитория оказалась маловата.

Сериал рассказывал о том, как осенью 1988 года четыре школьницы из Огайо оказываются случайно втянуты в смертельно опасное противостояние, из-за чего переносятся в 2019-й. Тут им предстоит познакомиться со взрослыми версиями себя, попытаться отыскать дорогу домой и по пути, конечно же, спасти мир и своё будущее.

Главные роли в проекте сыграли Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет. Шоураннером проекта выступил Кристофер Роджерс, а за производство отвечали Plan B и Legendary Television.

Теги
Газетчицы
Комментарии (2)

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