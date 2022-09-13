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Джаред Падалеки в плену — вышел тизер третьего сезона «Уокера»

В начале третьего сезона все бросятся на поиски крутого Уокера, которого кто-то похитил. Возможно, в похищении виновны зрители, утомлённые тем, что сидабовская поделка бессовестно паразитирует на культовом сериале Чака Норриса. Так или иначе, появившийся в сети тизер продолжения сообщает, что «Уокер» о некрутом техасском рейнджере в исполнении Джареда Падалеки возвращается на малые экраны 6 октября.

В сериале также снимаются Киган Аллен, Митч Пиледжи, Вайолет Бринсон, Кейл Калли, Пола Маршалл, Амара Сарагоса, Дэйв Эннейбл и Джейлен Томас Брукс. Шураннером многосерийной семейной драмы значится Анна Фрикл, а Падалеки входит в команду исполнительных продюсеров дорогого его сердцу проекта.

Теги
ВидеоУокер
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