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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Эмилия Кларк прокомментировала свой MCU-дебют в «Секретном вторжении»

Источник: Marvel

После выхода первого трейлера «Секретного вторжения» Эмилия Кларк в своих соцсетях опубликовала MCU-приветствие.

С ума сойти! Marvel впустила меня в свой мир… В мир с Сэмюэлем Л., мать его, Джексоном! Оливией Колман! Беном Мендельсоном! Поверить не могу, что мне позволили приблизиться к таким талантам. Невероятно, что мне удалось общаться с ними, не скатываясь в фангёрлинг. Но вот мы здесь, и думаю, вам понравится… Я в этом уверена.

 
Эмилия Кларк

Ранее актриса предельно однозначно ответила на слухи о своём возвращении в продолжение «Игры престолов», а ближайшая премьера с Эмилией Кларк — мультфильм «Изумительный Морис», где помимо неё, персонажей озвучивали Хью Лори, Дэвид Теннант и Дэвид Тьюлис.

Что касается премьеры «Секретного вторжения», до неё ещё жить и жить. Релиз проекта запланирован на 2023 год.

Теги
Секретное вторжение
Комментарии (2)

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