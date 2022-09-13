Ещё одна «Красная свадьба»! Тизер пятого эпизода «Дома Дракона» не предвещает ничего хорошего

«Дом дракона» продолжает идти по нарастающей и, в отличие от других сериалов-приквелов (не будем показывать пальцем), пока не посрамил своего прародителя. После относительного затишья в, скажем так, весьма интимной четвёртой серии, пятый эпизод обещает выдать нам очередную порцию кровищи и интриг... на свадьбе. Всё в лучших традициях «Игры престолов».

Главные роли в новом хите HBO исполняют Мэтт Смит, Милли Олкок, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Стив Туссэн, Соноя Мидзуно, Ив Бест, Джефферсон Холл и другие.