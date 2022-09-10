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Ник Фьюри снова в деле — вышел трейлер боевика «Секретное вторжение»

Матёрый ветеран супергеройских разборок Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона возвращается к своей тяжёлой работе. Во время презентации марвеловской панели на D23 Expo студия презентовала первый трейлер своего масштабного фантастического боевика «Секретное вторжение». Точной премьерной даты у проекта пока нет, но точно известно, что сериал стартует на потоковой платформе Disney+ в следующем году.

Сюжет закручен вокруг тайного внедрения скруллов в супергеройские организации Земли. Помимо Джексонав сериале снимаются Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Вдир, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Тони Маккарти и Мартин Фриман.

За сценарий проекта отвечает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Срежиссировали первый сезон Томас Безуча и Али Селим, коллеги по «Кондору» и «Призрачной башне».

Теги
ВидеоСекретное вторжение
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