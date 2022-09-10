Избитый Чарли Ханнэм на свежих кадрах драмы «Шантарам»

Путём страданий и лишений к просветлению. Издание Entertainment Weekly помогает видеосервису Apple TV+ с продвижением его осенней премьеры «Шантарам» — в сети появилась пара свежих кадров из многосерийной драмы по одноимённому автобиографическому роману-бестселлеру Грегори Дэвида Робертса. Премьера мини-сериала с Чарли Ханнэмом в главной роли состоится 14 октября.

События драмы разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин (Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В мини-сериале также снялись Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Первые два эпизода снял Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Сценарий адаптировал шоураннер Стивен Лайтфут («Каратель»).