 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Дом Дракона - реакция на 1 серию Леденящие душу перспективы Сабрины: Кирнан Шипка сыграет в фильме с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом Лицензия на одно убийство: звезда «Эйфории» сыграет в экранизации антиутопии
СЕРИАЛЫ
499
 
Прямая ссылка на новость:

Избитый Чарли Ханнэм на свежих кадрах драмы «Шантарам»

Источник: Apple TV+

Путём страданий и лишений к просветлению. Издание Entertainment Weekly помогает видеосервису Apple TV+ с продвижением его осенней премьеры «Шантарам» — в сети появилась пара свежих кадров из многосерийной драмы по одноимённому автобиографическому роману-бестселлеру Грегори Дэвида Робертса. Премьера мини-сериала с Чарли Ханнэмом в главной роли состоится 14 октября.

Кадры из сериала «Шантарам» Кадры из сериала «Шантарам»

События драмы разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин (Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В мини-сериале также снялись Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Первые два эпизода снял Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Сценарий адаптировал шоураннер Стивен Лайтфут («Каратель»).

Комментарии

Ещё на эту тему

10Генри Кавилл поблагодарил команду «Ведьмака» в день окончания съёмок третьего сезона 17Лестат соблазняет Луи в свежем трейлере «Интервью с вампиром» 8Сорвиголова заговорил в свежем трейлере «Женщины-Халка»

Тоже интересно

13Хоумлендер и компания передают привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов» 24Приквел «Хищника» установил рекорд по просмотрам за всю историю Hulu 6Десять минут геймплея Evil West 3Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео) 0«Шпионский класс» — тизер и сэйю аниме про школу для шпионов

Далее на КГ

5
Бутчер учит детишек суровой правде жизни в свежем промо «Пацанов»
 20
Трейлер новой «Русалочки» утонул в дизлайках
 0
«Назад в кино» — «Давай сделаем это снова» (Let's Do It Again, 1975)
 7
Космический посол «Элио»: следующий научно-фантастический мультфильм студии Pixar
 14
Круг жизни: «Король Лев 2» — новое название фильма, логотип и год выхода
 6
Визуальная новелла по «Трону» и платформер про Микки Мауса от авторов перезапуска Battletoads
 9
Злые ведьмы на пылесосах и добрый зомби в диснеевском ужастике «Фокус-покус 2»
 2
Песнь огня и воды: герои-элементалы из пиксаровского мультфильма «Стихия» (фото)
 0
Джаред Лето, Вайнона Райдер и Джейми Ли Кёртис официально стали диснеевскими привидениями в особняке
 15
Теперь мы узнаем, о чём думают девочки-подростки в «Головоломке 2»!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА
 
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru