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Сорвиголова заговорил в свежем трейлере «Женщины-Халка»

Ну кто бы ещё смог так же эффективно поддержать боевой и профессиональный дух Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), если не лучший адвокат-линчеватель Нью-Йорка Мэтт Мёрдок? Студия Marvel опубликовала свежий трейлер своей юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», чтобы напомнить — впереди встреча главной героини с Сорвиголовой в исполнении Чарли Кокса. Для такого дела даже выделили кадры из сцены с диалогом.

В остальных ролях задействованы Марк Руффало, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Тим Рот и Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон срежиссировали Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), а сценарием занималась Джессика Гао («Рик и Морти»).

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
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