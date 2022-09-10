Генри Кавилл поблагодарил команду «Ведьмака» в день окончания съёмок третьего сезона

Съёмки третьего сезона «Ведьмака», который продолжит поражать воображение зрителей мультикультурностью обитателей Континента и прочими прелестями, наконец-то завершились. Наисвободнейшая интерпретация одноимённой книжной серии за авторством Анджея Сапковского отправляется в постпроизводство, из которого выберется когда-нибудь в следующем году.

В честь знаменательного события исполнитель главной (наверное) роли Генри Кавилл оставил съёмочной команде тёплое послание:

Что за сезон выдался! Хочу поблагодарить всех за целеустремлённость и самоотверженность, которую вы все проявили на протяжении этих сложных съёмок. Надеюсь, вам удастся насладиться заслуженным отдыхом.

Напомним, к основному касту сериала от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич в третьем сезоне добавились Сафия Ингар, Чжан Мэнъэр, Кристель Элвин, Робби Амелл, Хью Скиннер и Рошель Роуз. Режиссёрами свежих эпизодов значатся Стивен Серджик, Лони Перистер («Банши», «Воин»), Гянджа Монтейру («Новый вишнёвый вкус») и Бола Огун («Растя Диона», «Люцифер»).