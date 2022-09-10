 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Дом Дракона - реакция на 1 серию Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат «Андор» нашёл своё место во вселенной «Звёздных войн»
2
СЕРИАЛЫ
423
 
Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл поблагодарил команду «Ведьмака» в день окончания съёмок третьего сезона

Источник: Netflix

Съёмки третьего сезона «Ведьмака», который продолжит поражать воображение зрителей мультикультурностью обитателей Континента и прочими прелестями, наконец-то завершились. Наисвободнейшая интерпретация одноимённой книжной серии за авторством Анджея Сапковского отправляется в постпроизводство, из которого выберется когда-нибудь в следующем году.

В честь знаменательного события исполнитель главной (наверное) роли Генри Кавилл оставил съёмочной команде тёплое послание:

Что за сезон выдался! Хочу поблагодарить всех за целеустремлённость и самоотверженность, которую вы все проявили на протяжении этих сложных съёмок. Надеюсь, вам удастся насладиться заслуженным отдыхом.

Напомним, к основному касту сериала от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич в третьем сезоне добавились Сафия Ингар, Чжан Мэнъэр, Кристель Элвин, Робби Амелл, Хью Скиннер и Рошель Роуз. Режиссёрами свежих эпизодов значатся Стивен Серджик, Лони Перистер («Банши», «Воин»), Гянджа Монтейру («Новый вишнёвый вкус») и Бола Огун («Растя Диона», «Люцифер»).

Теги
Ведьмак
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

8Игра начнётся 4 ноября! Милли Бобби Браун и Генри Кавилл на первых кадрах из детектива «Энола Холмс 2» 23Найди Генри Кавилла и Милли Бобби Браун на первом постере фильма «Энола Холмс 2» 34Режиссёр перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом наконец-то понял, какой фильм хочет снять

Тоже интересно

8Уэсли Снайпс рассказал, кому именно предназначался первый «Блэйд» 14Камео года! Шарлиз Терон рассказала о своём появлении в «Докторе Стрэндже 2» и «Пацанах» 21Сценарист «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» рассказал о первом составе Иллюминатов 3Гибкая Хейли Этвелл и её подготовка для экшена «Миссия невыполнима 7» 6Десять минут геймплея Evil West

Далее на КГ

16
Чёрная Ариэль поёт под водой в тизер-трейлере «Русалочки»
 3
Лестат соблазняет Луи в свежем трейлере «Интервью с вампиром»
 2
Волшебная Эми Адмас загадывает желания в трейлере «Зачарованной 2»
 2
Сорвиголова заговорил в свежем трейлере «Женщины-Халка»
 6
Том Хэнкс опасается играть главную роль в «Докторе Кто» из-за негативной реакции поклонников сериала
 1
В третьей серии «Дома Дракона» фанаты нашли VFX-ошибку (фото)
 7
«Вы нам не нужны» — шоураннер «Пацанов» ответил хейтерам Эрин Мориарти
 3
Анонсирована безымянная игра про Капитана Америку и Чёрную Пантеру от создательницы Jak and Daxter и Uncharted
 3
Тор против Тома Круза: названы самые популярные фильмы этого лета
 1
Боевой ангел Пиноккио и антропоморфный механический осёл: в сеть попали полчаса геймплея экшена Lies of P
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА
 
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
 
5Ноль кадров в секунду – 436: Comix Gay Zone
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru