Лестат соблазняет Луи в свежем трейлере «Интервью с вампиром»

«Он мой убийца, мой учитель, мой любовник, мой творец». Кабельный канал AMC выпустил свежий трейлер мистического триллера «Интервью с вампиром» по культовым романам Энн Райс. Костюмированное действо о любителях пососать всякого-разного стартует 2 октября.

Двухсотлетний Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) рассказывает историю своей жизни и смерти на заре XX века, когда он познакомился с вампиром Лестатом де Лионкуром (Сэм Рид), убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого спутника из-за обращённой в вампира юной Клодии (Бэйли Басс), что вызывает бешеную ревность Лестата.

И постер: