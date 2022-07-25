Лестат, Луи и их очень непростые отношения в трейлере «Интервью с вампиром»

В рамках отгремевшего Comic Con 2022 своими промо-материалами поделился с аудиторией и многосерийный мистический триллер «Интервью с вампиром» по культовым романам Энн Райс. Эмоциональный трейлер знакомит зрителей с главными действующими лицами и, что самое главное, наконец-то сообщает точную дату премьеры — 2 октября.

Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) рассказывает журналисту Дэниэлу Моллою историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром (Сэм Рид), убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого товарища, но Лестат убеждает его остаться, обратив в вампира девочку Клодию, что лишь усугубляет конфликт между главными героями.

А тут ещё тизерный постер: