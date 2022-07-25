Эндрю Кодзи и компания передают привет со съёмок третьего сезона «Воина»

Анонсированное в июне производство третьего сезона «Воина» благополучно стартовало, и на появившихся в сети первых закадровых фото участники творческой команды передают привет поклонникам со съёмочной площадки продолжения, которое будет выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку мастера боевых искусств А Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. А Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) оказываются по разные стороны баррикад. Ситуацию усугубляют политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

Шоураннером выступает Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»). В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Троппер, Джастин Лин и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров.