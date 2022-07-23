Телеовощи. Выпуск 454: Юмор с вазелинчиком

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:42 —
|Обсуждение новостей
|38:48 —
|«Фарзар» (Farzar) — 1x01—10
|55:42 —
|«Обитель зла» — 1x01—08
|01:15:58 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x01—03
|01:21:16 —
|«Чёрная птица» — 1x02—03
|01:31:43 —
|«Старик» — 1x06
|01:36:24 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x04
|01:39:48 —
|«Список смертников» — 1x04
|01:52:11 —
|«Зло» — 3x06
|01:54:52 —
|«Человек против пчелы» — 1x02—09 (финал сезона)
|02:04:11 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x03
|02:17:39 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x12
|02:23:16 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x09—10
|02:34:48 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x19
|02:41:53 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x13
|02:49:45 —
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