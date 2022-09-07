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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Чёрная Анна Болейн записалась в сериал «Аколит» по вселенной «Звёздных войн»

Источник: BBC

Прогрессивность прогрессирует. В многообещающий проект заправской лесбиянки Лесли Хэдланд «Аколит» с царицей каминг-аутов Амандлой Стенберг в главной роли одной ногой вступила Джоди Тёрнер-Смит — известная чернокожая Анна Болейн из одноимённого сериала, которому IMDb даже пришлось демократично чистить рейтинг, удаляя негативные коментарии всяких расистов.

По информации портала Deadline, актриса уже на финальной стадии переговоров об участии в сериале для стримингового сервиса Disney+. О её героине у инсайдеров никакой информации пока нет.

Синопсис у многосерийной истории по-прежнему отсутствует, но уже сообщалось, что сюжет посвящён возникновению Тёмной стороны Силы в самом конце эпохи Расцвета Республики, примерно за 200 лет до событий Саги о Скайуокерах.

Хэдланд выступает шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Съёмки планируют начать в Лондоне в ноябре.

Теги
Аколит
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