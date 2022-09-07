Джеймс Ганн подтвердил возращение к работе над вторым сезоном «Миротворца»

Вслед за «Харли Квинн», объявившей о том, что текущий сезон отнюдь не последний, Джеймс Ганн спешит успокоить фанатов «Миротворца» — продолжению быть, несмотря на все перипетии HBO Max. В своём твиттере режиссёр призвал не забывать, что сериал продлили на второй сезон после первого же эпизода, и пока всё стабильно.

Нас продлили после первого эпизода. Я сейчас пишу продолжение. Джеймс Ганн

Ранее режиссёр рассказал про личный список актёров, которых никогда не позовёт сниматься, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на всяких мудаков.