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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн подтвердил возращение к работе над вторым сезоном «Миротворца»

Источник: HBO Max

Вслед за «Харли Квинн», объявившей о том, что текущий сезон отнюдь не последний, Джеймс Ганн спешит успокоить фанатов «Миротворца» — продолжению быть, несмотря на все перипетии HBO Max. В своём твиттере режиссёр призвал не забывать, что сериал продлили на второй сезон после первого же эпизода, и пока всё стабильно.

Нас продлили после первого эпизода. Я сейчас пишу продолжение.

Джеймс Ганн

Ранее режиссёр рассказал про личный список актёров, которых никогда не позовёт сниматься, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на всяких мудаков.

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