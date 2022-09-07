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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Толкин переворачивается в гробу» — Илон Маск раскритиковал «Властелина колец. Кольца власти»

Источник: Amazon

Только ленивый ещё не пнул «Властелина колец. Кольца власти», самый дорогой сериал в истории от Amazon. Но если критикой от рядовых зрителей уже никого не удивишь, но подобные «крамольные» мысли из уст селебрити — действительно нечто из ряда вон выходящее. Так, Илон Маск вместе с нами возмущается отсутствию в сиквеле сколь-нибудь вменяемых героев мужчин — да и зачем они нужны, когда есть Галариэль.

Толкин переворачивается в гробу. Почти все мужские персонажи — трусы, придурки или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая.

Интересно, главная суперспособность Маска спасёт его от обвинений в сексизме?

Справедливости ради от зрителей досталось не только женщинам и негроэльфам, но и белым мужчинам. Актёры продолжают беззубо оправдываться за мискат, а создатели этого безобразия по-прежнему хранят молчание. Да и о чём говорить — второй сезон «Колец власти» уже снимают, и ещё три — в самых ближайших планах. И какая разница, кто и что об этом думает.

Комментарии (2)

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