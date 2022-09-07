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Первоисточники: t.met.me Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Вампиров средней полосы» записал в свои ряды Лукерью Ильяшенко

Съёмки продолжения мистической драмеди «Вампиры средней полосы» завершились, и в честь этого важного события стриминговый сервис START опубликовал подборку кадров из второго сезона, и на одном из снимков засветилась новая героиня в исполнении Лукерьи Ильяшенко. Никаких подробностей о персонаже пока не сообщали.

Даты выхода у новых эпизодов пока нет, но онлайн-кинотеатр обещает премьеру второго сезона в в конце года.

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

В продолжении истории о жизни смоленских вампиров к своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков и другие. Помимо Ильяшенко в рядах новичков значатся Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко.

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы»

За режиссуру второго сезона отвечает постановщик Дмитрий Грибанов («Два холма»). Шоураннером и сценаристом обоих сезонов значится Алексей Акимов.

Теги
ГалереяВампиры средней полосы
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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