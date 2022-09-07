Второй сезон «Вампиров средней полосы» записал в свои ряды Лукерью Ильяшенко

Съёмки продолжения мистической драмеди «Вампиры средней полосы» завершились, и в честь этого важного события стриминговый сервис START опубликовал подборку кадров из второго сезона, и на одном из снимков засветилась новая героиня в исполнении Лукерьи Ильяшенко. Никаких подробностей о персонаже пока не сообщали.

Даты выхода у новых эпизодов пока нет, но онлайн-кинотеатр обещает премьеру второго сезона в в конце года.

В продолжении истории о жизни смоленских вампиров к своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков и другие. Помимо Ильяшенко в рядах новичков значатся Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко.

За режиссуру второго сезона отвечает постановщик Дмитрий Грибанов («Два холма»). Шоураннером и сценаристом обоих сезонов значится Алексей Акимов.