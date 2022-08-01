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Графиня Ольга и её любовник во втором сезоне «Вампиров средней полосы» (фото)

Съёмки второго сезона отечественной мистической комедии «Вампиры средней полосы» продолжаются, а в перерыве между оными творческая команда успешного проекта успевает поделиться с поклонниками свежими промо-снимками продолжения.

На этот раз в кадре снова холодная аристократка Ольга (Ольга Медынич) и её нынешний спутник вечной жизни Сергей Барановский (Дмитрий Чеботарёв).

Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы»

Постановкой второго сезона руководит режиссёр Дмитрий Грибанов («Два холма»). Сценарий продолжения написал шоураннер сериала Алексей Акимов. В основном актёрском составе также значатся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и Екатерина Ланн.

Датой возвращения сериал, к сожалению, пока не обзавёлся, но известно, что стриминговый сервис START обещает премьеру второго сезона до конца года.

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ГалереяВампиры средней полосы
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Источник фотографий: Depositphotos

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