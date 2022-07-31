Телеовощи. Выпуск 455: Неправильные мультики

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:06 —
|Обсуждение новостей
|54:12 —
|«Настоящий рэп» (Rap Sh!t) — 1x01
|01:00:45 —
|«Харли Квинн» — 3x01—02
|01:06:40 —
|«Первобытный» — 2x01—02
|01:09:50 —
|«Фарзар» — 1x04—10 (финал сезона)
|01:28:18 —
|«Чёрная птица» — 1x04
|01:37:46 —
|«Список смертников» — 1x05—08 (финал сезона)
|01:56:21 —
|«Старик» — 1x07 (финал сезона)
|02:00:34 —
|«Чем мы заняты в тени» — 4x04
|02:05:05 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x05
|02:12:27 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x04
|02:26:00 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x13
|02:34:23 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x11
|02:41:48 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x20 (финал сезона)
|02:52:16 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x14
|03:04:09 —
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