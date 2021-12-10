Главную героиню сериала о ситхах по вселенной «Звёздных Войн» сыграет Амандла Стенберг

Анонсированный в прошлом году энный сериал по вселенной «Звёздных Войн» подаёт признаки жизни. Да ещё какие! Мистический триллер «Аколит» от шоураннера Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки»), набравшей в свою команду авторов, не знакомых с культовой вселенной, присмотрел себе исполнительницу главной роли — переговоры об участии в проекте ведёт Амандла Стенберг («Голодные игры»). Описание героини пока отсутствует.

Сомнений нет: роль в проекте лесбиянки Хэдланд, славившей Lucasfilm за открытость к ЛГБТ-темам, достанется Стенберг. Молодая актриса-феминистка успела совершить три (!) каминг-аута: как бисексуалка, пансексуалка и лесбиянка. Сами понимаете, по нынешним строгим стандартам в отборе актёров, лучшей кандидатуры на роль не отыскать.

Синопсиса у сериала пока нет, но уже известно, что сюжет посвящён возникновению Тёмной стороны Силы в самом конце эпохи Расцвета Республики, примерно за 200 лет до событий Саги о Скайуокерах.

Хэдланд выступает также главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала для стриминговой платформы Disney+. Съёмки планируют начать в следующем году.