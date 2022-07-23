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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Рик Граймс и Мишон возвращаются! Анонсирован новый мини-сериал в мире «Ходячих мертвецов»

Источник: AMC

Вот ждали-ждали поклонники «Ходячих мертвецов» возвращения главного героя Рика Граймса и наконец-то дождались. Дождались, правда, пока анонса, но и то хлеб, ведь обещанный фильм о шерифе до сих пор застрял где-то на стадии разговоров. Фильма уже точно не будет — будет мини-сериал о приключениях Граймса и Мишон. Эндрю Линкольн и Данай Гурира, само собой, вернутся к своим ролям.

А это первый промо-арт шестисерийного проекта:

Премьера мини-сериала по культовой зомби-вселенной Роберта Киркмана состоится в следующем году. О сюжете пока ничего конкретного не сообщают, но обещают эпичную историю любви и выживания на фоне зомби-апокалипсиса. А ещё спин-офф завершит сюжетные линии обоих персонажей постапокалиптической саги.

Шоураннером мини-сериала значится отвечающий за экранную зомби-вселенную AMC Скотт М. Гимпл. Линкольн и Гурира входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Комментарии (1)

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