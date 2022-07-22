Страж галактики Вин Дизель отрывается по полной в трейлере сериала «Я есть Грут»

Герой нескольких слов возвращается на экраны. Студия Marvel презентовала трейлер анимационного спин-оффа «Стражей галактики» Джеймса Ганна — приключенческой антологии «Я есть Грут» о самом говорливом участнике космической команды в неподражаемой озвучке Вина Дизеля.
Премьера проекта состоится 10 августа на стриминговой платформе Disney+.
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Первый сезон состоит из пяти короткометражных эпизодов, которые поведают о невероятных приключениях Малыша Грута и заодно познакомят зрителей с новыми необычными персонажами необъятной вселенной Marvel.
И в довесок показали свежий постер:
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