Страж галактики Вин Дизель отрывается по полной в трейлере сериала «Я есть Грут»

Герой нескольких слов возвращается на экраны. Студия Marvel презентовала трейлер анимационного спин-оффа «Стражей галактики» Джеймса Ганна — приключенческой антологии «Я есть Грут» о самом говорливом участнике космической команды в неподражаемой озвучке Вина Дизеля.

Премьера проекта состоится 10 августа на стриминговой платформе Disney+.

Первый сезон состоит из пяти короткометражных эпизодов, которые поведают о невероятных приключениях Малыша Грута и заодно познакомят зрителей с новыми необычными персонажами необъятной вселенной Marvel.

И в довесок показали свежий постер: