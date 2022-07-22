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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Колесо времени» продлено на третий сезон

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon пытается закрепить за собой статус главного поставщика многосерийного фэнтези-контента. На полях конвента Comic Con 2022 в Сан-Диего цифровая платформа анонсировала продление эпического фэнтези «Колесо времени» на третий сезон. И это при том, что до премьеры второго сезона экранизации книжного цикла Роберта Джордана ещё не дошло, да и дата выхода продолжения пока отсутствует.

В основу третьего сезона ляжет «Восходящая тень» — четвёртый роман серии. Шоураннер проекта Рейф Джадкинс признался, что эта книга — его самая любимая из всех книг фэнтези-цикла. Создатель сериала ждёт не дождётся, когда наконец-таки приступит к её адаптации.

В сериале снимаются Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон и Дэрил Маккормак. Производством заведуют Amazon Studios и Sony Pictures Television.

Теги
Колесо времени
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