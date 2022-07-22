Посты в «Твиттере» не отражают чувства зрителей — босс HBO убеждён, что с финалом «Игры престолов» всё в порядке

После выхода финала «Игры престолов» прошло уже больше трёх лет, а руководство HBO до сих пор продолжает оправдываться, искать виноватых, а то и вовсе делать вид, что ничего не произошло. Вот и программный директор канала Кейси Блойс пытается убедить нас и себя, что это всё злой «Твиттер», а что на самом деле недовольных концовкой фанатов нет.

Мы должны напоминать себе, что «Твиттер» — это не настоящая жизнь. Мы знали, что это вызовет разногласия. Конечно же, мы хотим, чтобы все фанаты были счастливы, но этого никогда не произойдёт. Было не так много людей, расхаживающих вокруг подавленными и расстроенными. Это (то, что пишут в «Твиттере» — прим.пер.) не отражает чувства зрителей. Кейси Блойс, думает, что отмазался

Вторит ему и создатель саги Джордж Р.Р. Мартин, которому легче обвинить во всём токсичных фанатов, чем закончить чёртову книгу.

Чёртов токсичный интернет и эти подкасты говорили, что восьмой сезон произвёл такое плохое впечатление на зрителей, что они клялись больше никогда это не смотреть. Я им не доверяю.

Ну а что им ещё остаётся — уже через месяц выходит спин-офф «Дом дракона», который нужно срочно продать «токсичному фандому». А если очень повезёт, и сериал окажется достойным, есть шанс, что восьмой сезон «Игры престолов» наконец перестанут поливать грязью. Хотя бы на время.