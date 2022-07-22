 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Первобытный человек» возвращается — вышел трейлер второго сезона экшена от Дженнди Тартаковски Не благодарите (а подпишитесь)! Netflix возвращает Кэмерон Диаз Хоумлендер разлёгся за кадром супергеройской оргии «Пацанов» «Мортал Комбат 2» разумно воспользуется услугами режиссёра первой части Бэтмен, которого мы заслужили: Киану Ривз мечтает стать частью киновселенной DC
7
СЕРИАЛЫ
244
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Посты в «Твиттере» не отражают чувства зрителей — босс HBO убеждён, что с финалом «Игры престолов» всё в порядке

Источник: HBO

После выхода финала «Игры престолов» прошло уже больше трёх лет, а руководство HBO до сих пор продолжает оправдываться, искать виноватых, а то и вовсе делать вид, что ничего не произошло. Вот и программный директор канала Кейси Блойс пытается убедить нас и себя, что это всё злой «Твиттер», а что на самом деле недовольных концовкой фанатов нет.

Мы должны напоминать себе, что «Твиттер» — это не настоящая жизнь. Мы знали, что это вызовет разногласия. Конечно же, мы хотим, чтобы все фанаты были счастливы, но этого никогда не произойдёт. Было не так много людей, расхаживающих вокруг подавленными и расстроенными. Это (то, что пишут в «Твиттере» — прим.пер.) не отражает чувства зрителей.

Кейси Блойс, думает, что отмазался

Вторит ему и создатель саги Джордж Р.Р. Мартин, которому легче обвинить во всём токсичных фанатов, чем закончить чёртову книгу.

Чёртов токсичный интернет и эти подкасты говорили, что восьмой сезон произвёл такое плохое впечатление на зрителей, что они клялись больше никогда это не смотреть. Я им не доверяю.

Ну а что им ещё остаётся — уже через месяц выходит спин-офф «Дом дракона», который нужно срочно продать «токсичному фандому». А если очень повезёт, и сериал окажется достойным, есть шанс, что восьмой сезон «Игры престолов» наконец перестанут поливать грязью. Хотя бы на время.

Комментарии (7)

Ещё на эту тему

34Не нравится — не смотрите! Джордж Мартин ответил поклонникам на критику финала «Игры престолов» 19«Женщина не унаследует железный трон» — кровавая борьба за власть в трейлере спин-оффа «Игры престолов» 13Таргариены и компания на свежих кадрах сериала «Дом Дракона» 21«Ветра зимы» Джорджа Мартина уходят всё дальше от финала «Игры престолов» 10Эмилия Кларк ответила на слухи о возвращении в продолжение «Игры престолов» 16Джон Сноу возвращается! Кит Харингтон предложил идею сиквела «Игры престолов» — HBO не смог отказать

Тоже интересно

7Капитан Марвел и Человек-муравей поменялись местами 14Хардкорные пряности в каждый дом — состоялся выход стратегии Dune: Spice Wars 4Жители Хоукинса на связи — появились свежие постеры сериала «Очень странные дела» 0Рецензия и отзывы на фильм «Бэтмен» 31«Форсаж. Китайский дрифт» нагрянет в российские кинотеатры (трейлер)

Далее на КГ

0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 2
Фанатам сгодится: первый ролик полнометражного фильма по мотивам сериала «Волчонок»
 6
Хищник удивлённо смотрит на сиганувшую куда-то девушку на постере «Добычи»
 0
Потискать всех за Димитреску! Полное издание Resident Evil Village осуществит ваши самые смелые фантазии
 7
Официальные детали The Last of Us Part I
 4
«Неспешная жизнь уволенного тёмного солдата (30-ти лет)» — анонс фэнтези-аниме, на этот раз про изгнанника из армии демонов
 8
Пока без Николаса Кейджа — первый тизер сериала «Сокровище нации»
 1
ЕВА-486: Лина со шваброй
 14
Роуд-муви по России: «Тритэ» Никиты Михалкова и «Союзмультфильм» снимут «Бременских музыкантов»
 2
Теперь с поддержкой модов — стратегия Phoenix Point получила последнее крупное обновление
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 
1Ноль кадров в секунду – 431: Жопоцентричный дизайн
 
 
1ЕВА – 486: Лина со шваброй
 
15Телеовощи – 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 524: Третий «Мир Юрского периода» и женский киберспорт
 
0Ноль кадров в секунду – 430: Гроб в крышку
 
 
1ЕВА – 485: Падение по воскресеньям
 
1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru