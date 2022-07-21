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«Женщина не унаследует железный трон» — кровавая борьба за власть в трейлере спин-оффа «Игры престолов»

Что мертво, умереть не может. Положившая начало целой вселенной «Игра престолов» закончилась, но дело её продолжается — уже 21 августа на HBO стартует первый спин-офф саги «Дом Дракона», который обещает нам ещё больше интриг, борьбы за власть и неизбежных жертв. А ещё очень много Таргариенов — смотрим первый полноценный трейлер нового эпика:

Главные роли в «Доме Дракона» исполняют Оливия Кук, Мэтт Смит, Милли Олкок, Эмма Дарси, Пэдди Консидайн и Рис Иванс.

Другой спин-офф «Игры престолов», с Наоми Уоттс в главной роли, зачах ещё на этапе предпродакшена, зато нас ждёт сиквел — продолжение похождение Джона Сноу с Китом Харингтоном запущено в работу официально.

Теги
ВидеоДом Дракона
Комментарии (2)

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