Пока без Николаса Кейджа — первый тизер сериала «Сокровище нации»

На полях Comic Con стириминг Disney+ представил первый тизер сериала «Сокровище нации: На краю истории». Пока ничего ценного, кроме очков-пасхалки, но и то хлеб.

Сюжет многосерийного приключения развернётся в рамках вселенной знаменитой кинодилогии. Молодая латиноамериканка Джесс (Лизетт Алексис) — её мы и видим в ролике — вместе с пёстрой командой друзей на протяжении десяти эпизодов будет искать утраченное национальное (для неё) сокровище и раскрывать семейную тайну.

С полюбившимися персонажами франчайза у создателей сложилось плохо. Николас Кейдж должен был появится в сериале самолично, но, сославшись на плотный рабочий график, улизнул. Зато Джастина Барту, сыгравшего лучшего друга Бена Гейтса в фильмах Райли, мы должны увидеть.

Кэтрин Зета-Джонс сыграет антагонистку. Услада для глаз. Друзей героини сыграли Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано. Режиссёром выступила Мире Наир. Сценарий доверили авторам первого фильма Марианне и Кормаку Уибберли. Вместе с Джерри Брукхаймером они числятся исполнительными продюсерами проекта.

Премьеру на Disney+ обещают скоро.