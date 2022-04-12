Без Николаса Кейджа, но с Джастином Бартой — его герой появится в сериале «Сокровище нации»

Предыдущие информационные сводки с полей сериала Disney+ «Сокровище нации» не врали — многосерийный проект действительно существует в рамках вселенной кинодилогии. С полнометражным триквелом застопорилось, Николаса Кейджа возвращаться к роли не зовут, зато позвали Джастина Барту, сыгравшего лучшего друга Бена Гейтса в фильмах.

Спец по компьютерам Райли Пул заглянет на огонёк к персонажам многосерийного «Сокровища нации», съёмки которого нынче ведутся в Луизиане. Детали его появления в сюжете держатся в секрете.

Сериал-переосмысление раскроет актуальные проблемы самобытности, общества, исторического авторства и патриотизма. Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Лизетт Алексис) вместе с расово разнообразной командой друзей (Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано) отправится в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

В проекте также задействованы Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм и Кэтрин Зета-Джонс. Режиссирует Мире Наир по сценарию авторов первого фильма Марианны и Кормака Уибберли; они же вместе с Джерри Брукхаймером выступают исполнительными продюсерами проекта.