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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Это конец. Вышел мрачный трейлер финала «Ходячих мертвецов»

Ниган, Дэрил, Мэгги, Кэрол и остальная честная компания готовы поставить точку в своих историях в сериале-флагмане и разбрестись по анонсированным спин-оффам. На полях Comic Con 2022 состоялась премьера трейлера второй половины одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов». Заключительные эпизоды начнут выходить на кабельном канале AMC 2 октября.

Постапокалиптический триллер по комиксам Роберта Киркмана наконец-то подведёт итог многосезонных скитаний выживших персонажей зомби-драмы.

В заключительном сезоне под руководством шоураннера Анджелы Канг снимаются Норман Ридус, Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Мелисса Макбрайд, Надиа Хилкер, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркуанд, Каллан Маколифф и Кэссиди Макклинси.

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ВидеоХодячие мертвецы
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