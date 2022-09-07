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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Мафиози Сильвестр Сталлоне на свежем кадре «Короля Талсы» Тейлора Шеридана

Cвежая криминальная история от Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») на подходе, и профильный журнал Empire помогает с рекламной кампанией. Издание опубликовало свежий кадр из сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. На снимке как раз запечатлён его персонаж, увидеть которого в действии подписчики цифровой платформы Paramount+ смогут в день премьеры 13 ноября.

Кадры из сериала «Король Талсы»

Нью-йоркский гангстер Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) вышел из тюрьмы после 25 лет заключения. Времена сильно изменились, и в прежней банде Генералу уже не рады, поэтому Манфреди перебирается в Талсу, штат Оклахома, чтобы построить там собственную криминальному империю.

В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон. Шоураннером и сценаристом числится Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»).

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