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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Люк Эванс обещает: работа над приквелом «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу обязательно продолжится

Источник: Disney

Мы пережили тяжёлую зиму без новостей о приквеле «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу, ведь работу над проектом отложили на неопределённый срок. Но это не то, о чём все подумали. В интервью Entertainment Weekly Люк Эванс спешит успокоить, это не означает отмену сериала, просто нужно кое-что доработать.

Мы приостановили работу над проектом, чтобы удостовериться в том, что снимем его как можно лучше. Если для этого нам нужно немного подождать, чтобы усовершенствовать некоторые аспекты сериала, так мы и поступим. Это важное наследие. Мы хотим отжать должное персонажам, дав им лучшую историю из возможных. Сериал просто на паузе, но мы возобновим работу и очень этому рады.

 
Люк Эванс

Актёр добавил, что было множество вариантов развития пути героев до момента событий картины 2017 года, и исследовать все возможности было захватывающим опытом.

Мы подумали, каково было бы погрузиться в прошлое Гастона и Лефу, узнать, как они познакомились, кем были и почему стали теми, кого мы встречаем в фильме, кого мы все знаем и любим? Это открыло нам некоторые возможности.

Ранее планировалось, что в приквел войдёт восемь серий, и помимо Гастона и Лефу там будет сводная сестра последнего Тилли и Рита Ора с ролью загадочной беглянки, знающей секрет, способный поднять на уши всё королевство.

Теги
Красавица и Чудовище
Комментарии (2)

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