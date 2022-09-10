 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Леденящие душу перспективы Сабрины: Кирнан Шипка сыграет в фильме с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом Дом Дракона - реакция на 1 серию Настя Ивлеева подалась в монашки в новом сериале от «Кинопоиска» (трейлер)
2
СЕРИАЛЫ
353
 
Прямая ссылка на новость:

Диего Луна против Империи в финальном трейлере «Андора»

Шпионы, мятежники, наёмники... кто только не влился в ряды Сопротивления. Но все они готовы жизнь отдать ради благой цели. В рамках D23 Expo состоялся релиз финального трейлера «Андора» с Диего Луной в титульной роли. Трёхсерийная премьера шпионского триллера по вселенной «Звёздных войн» состоится на стриминговой платформе Disney+ 21 сентября.

Проект задумывался двухсезонным — по 12 эпизодов в каждом. В актёрском составе сериала также значатся Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Рейли, Алекс Фернс, Уилф Сколдинг, Нуф Макьюэн, Адриа Архона, Клеменс Шик, Энтон Саундерс и Дениз Гоф. Шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой («Изгой-один»).

Теги
ВидеоАндор
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

12«Андор» нашёл своё место во вселенной «Звёздных войн» 9«Изгой-один» возвращается в кинотеатры с обновлённым постером 3Герой Сопротивления Диего Луна на промо сериала «Андор»

Тоже интересно

8«Сорвиголова: Рождённый заново» с Чарли Коксом получил дату выхода 10Дэниэл Калуя сказал «Нет» «Чёрной Пантере 2» 0«Токийские мстители» — дата выхода второго сезона 4В малине! Даниэла Мелшиор и Бри Ларсон знают, как сделать приятное Вину Дизелю (фото) 7Женщина в форме! Сирша Ронан на новых кадрах из детектива «Как они бегут»

Далее на КГ

0
Избитый Чарли Ханнэм на свежих кадрах драмы «Шантарам»
 5
Бутчер учит детишек суровой правде жизни в свежем промо «Пацанов»
 20
Трейлер новой «Русалочки» утонул в дизлайках
 0
«Назад в кино» — «Давай сделаем это снова» (Let's Do It Again, 1975)
 7
Космический посол «Элио»: следующий научно-фантастический мультфильм студии Pixar
 14
Круг жизни: «Король Лев 2» — новое название фильма, логотип и год выхода
 6
Визуальная новелла по «Трону» и платформер про Микки Мауса от авторов перезапуска Battletoads
 9
Злые ведьмы на пылесосах и добрый зомби в диснеевском ужастике «Фокус-покус 2»
 2
Песнь огня и воды: герои-элементалы из пиксаровского мультфильма «Стихия» (фото)
 0
Джаред Лето, Вайнона Райдер и Джейми Ли Кёртис официально стали диснеевскими привидениями в особняке
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА
 
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru