Диего Луна против Империи в финальном трейлере «Андора»

Шпионы, мятежники, наёмники... кто только не влился в ряды Сопротивления. Но все они готовы жизнь отдать ради благой цели. В рамках D23 Expo состоялся релиз финального трейлера «Андора» с Диего Луной в титульной роли. Трёхсерийная премьера шпионского триллера по вселенной «Звёздных войн» состоится на стриминговой платформе Disney+ 21 сентября.

Проект задумывался двухсезонным — по 12 эпизодов в каждом. В актёрском составе сериала также значатся Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Рейли, Алекс Фернс, Уилф Сколдинг, Нуф Макьюэн, Адриа Архона, Клеменс Шик, Энтон Саундерс и Дениз Гоф. Шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой («Изгой-один»).