Малыш Йода и его «отец» снова в пути — вышел тизер третьего сезона «Мандалорца»

«Ты больше не мандалорец». На полях мероприятия D23 Expo студия Lucasfilm и сопричастные презентовали первый тизер третьего сезона «Мандалорца». Дату выхода пока не сообщают, но подтверждают обширное релизное окно — продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони стартует в следующем году.

Третий сезон приключенческого экшена нынче в активном постпроизводстве. Своё возвращение в сюжет наряду с Грогу и Дином Джарином (Педро Паскаль) успели подтвердить Гриф Карга (Карл Уэзерс) и мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), а также Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Оружейник (Эмили Суоллоу).