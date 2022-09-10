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Малыш Йода и его «отец» снова в пути — вышел тизер третьего сезона «Мандалорца»

«Ты больше не мандалорец». На полях мероприятия D23 Expo студия Lucasfilm и сопричастные презентовали первый тизер третьего сезона «Мандалорца». Дату выхода пока не сообщают, но подтверждают обширное релизное окно — продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони стартует в следующем году.

Третий сезон приключенческого экшена нынче в активном постпроизводстве. Своё возвращение в сюжет наряду с Грогу и Дином Джарином (Педро Паскаль) успели подтвердить Гриф Карга (Карл Уэзерс) и мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), а также Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Оружейник (Эмили Суоллоу).

Теги
ВидеоМандалорец
Комментарии (4)

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