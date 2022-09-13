Диего Луна и коллеги на постерах сериала «Андор»

Вслед за финальным трейлером шпионского триллера галерея сериала «Андор» пополнилась персонажными плакатами основных персонажей истории — героев Сопротивления во главе с Касианом Андором в исполнении Диего Луны. Компанию ему составили Лютен Раэль (Стеллан Скарсгард) и Мон Мотма (Женевьев О’Рейли).

Первые три эпизода выходят на стриминговой платформе Disney+ уже на следующей неделе — 21 сентября.

В остросюжетной истории о суровых буднях борьбы Сопротивления с Галактической Империей также задействованы Кайл Соллер, Форест Уитакер, Денис Гоф и Адриа Архона. Шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). Первый сезон срежиссировали Бенджамин Карон («Шерлок»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»).