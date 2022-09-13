Звезда «Дома Дракона» о лёгких сценах секса и возможном возвращении юных главных героинь во втором сезоне

Эмили Кэри, исполняющая в «Доме Дракона» роль юной Алисенты (страшно говорить такое, когда зрелой версии этой героини Оливии Кук всего 28 лет — ох уж это беспощадное средневековье!) рассказала, что для роли ей неоткуда было черпать вдохновение.

Я подошла к вопросу отношений Алисенты с её отцом и Визерисом без багажа прошлого. У меня не было подобного опыта в реальной жизни, я росла без отца. И у меня ни к кому никогда не было романтического интереса, тем более, к мужчине старше себя, так что ориентироваться на личный опыт было сложно. Актёры привносят в своих персонажей многое от себя самих, и я хочу, чтобы на экране всё выглядело максимально правдиво и обоснованно. Но когда нужно разговаривать на диалекте, который не используешь в реальной жизни, легко почувствовать оторванность от своей героини. Конечно, всё это не по-настоящему, да и актёрам нравится покидать свою зону комфорта. Я лично это обожаю. Забавно было пытаться выстраивать подобные отношения. Но если честно, временами было трудно. Эмили Кэри

Актриса добавила, что работа в сериале — лучшее, что с ней случалось, и она не стала бы ничего менять. Единственное, её пугали съёмки интимных сцен, но координатор ей очень помог.

На момент съёмок мне было 17. Первой моей прочитанной сценой был эпизод секса моей героини и интимные моменты, в том числе фрагмент, где она купает короля… На репетиции и на съёмочной площадке координатор оказала мне огромную помощь. Всё было намного проще, чем я думала.

Что касается возвращения молодых версий основных персонажей во втором сезоне проекта, Эмили Кэри не стала исключать такой вариант.

Об этом ходили разговоры, но честно говоря, понятия не имею. Разумеется, я бы хотела вернуться, но это зависит от того, понравлюсь ли я зрителям и где дальше будут проходить съёмки. Я просто плыву по течению!

Пока вышло четыре серии первого сезона «Дома Дракона», и уже в третьей особо придирчивые фанаты нашли VFX-ошибку. Так сказать, держат HBO в тонусе.