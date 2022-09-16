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«Бегущий по лезвию 2099» Ридли Скотта получил добро на съёмки

Источник: Warner Bros.

В феврале выяснилось, что Ридли Скотт собирается продюсировать для Amazon сериал «Бегущий по лезвию 2099» — многосерийный сиквел кинодилогии, куда входят культовый «Бегущий по лезвию» Скотта и «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Но тогда проект был на самый ранних стадиях разработки. И вот, спустя почти полгода стриминговый сервис официально дал добро на запуск проекта в полную силу.

К сожалению, никаких сюжетных подробностей до сих пор не подвезли. Остаётся довольствоваться повторением очевидного — основные события неонуарной антиутопии развернутся спустя 50 лет после произошедшего во втором фильме.

Сценарием занимается шоураннер проекта Силка Луиза («Сияющие»). Ридли Скотт входит в команду исполнительных продюсеров сериала. Производство обеспечивают Scott Free Productions, Alcon Entertainment и Amazon Studios

Теги
Бегущий по лезвию 2099
Комментарии (2)

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