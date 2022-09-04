Ксеноморф и локации на первых концепт-артах «Чужого» Ноя Хоули

В начале августа выяснилось, что съёмки многосерийного проекта «Чужой» под руководством сценариста-шоураннера Ноя Хоули («Фарго», «Легион») стартуют не раньше следующего года, зато сценарий уже готов и, как оказалось, проведена кое-какая подготовительная работа. Оная материализовалась на просторах сети в виде концепт-артов, которыми разжился портал AVP Galaxy.

У нас тут изображения земных локаций и даже арт с яйцами и взрослым ксеноморфом, который, по обещаниям создателей сериала, будет присутствовать в повествовании. Очень интересно узнать, как же он всё-таки пробрался на нашу планету.

События сериала разворачиваются, как уже сообщалось, на Земле в конце XXI века. Ни Рипли, ни остальные персонажи франчайза в сюжете не участвуют, за исключением чужого. По словам создателей, сериал будет сочетать в себе элементы первого фильма 1979 года и снятого Джеймсом Кэмероном сиквела «Чужие» 1986 года.

Создатель франчайза Ридли Скотт состоит в продюсерской команде проекта.